В Киеве назвали объем внешней помощи Украине с начала спецоперации

С февраля 2022 года Украина получила от зарубежных партнеров 60,115 миллиарда долларов в виде кредитов и грантов. Об этом 6 августа сообщил в своих соцсетях депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

По его словам, лидерами по финансовой поддержке Киева стали США (20,43 миллиарда долларов), Европейский союз (19,39 миллиарда) и Международный валютный фонд (6,29 миллиарда).