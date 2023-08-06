В Киеве назвали объем внешней помощи Украине с начала спецоперации
С февраля 2022 года Украина получила от зарубежных партнеров 60,115 миллиарда долларов в виде кредитов и грантов. Об этом 6 августа сообщил в своих соцсетях депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
По его словам, лидерами по финансовой поддержке Киева стали США (20,43 миллиарда долларов), Европейский союз (19,39 миллиарда) и Международный валютный фонд (6,29 миллиарда).
Как писала «Парламентская газета, ранее председатель комитета по вопросам бюджета верховной рады Роксолана Пидласа оценила объем международной финансовой помощи Украине в 2023 году в половину бюджета страны. Как отметила депутат, ее общий объем в текущем году составил 25,3 миллиарда долларов.