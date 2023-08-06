Бывший американский разведчик Скотт Риттер утверждает, что лидеры стран НАТО заставили президента Украины Владимира Зеленского вновь отправить механизированные батальоны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на убой. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Redacted.

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По его мнению, украинской стороне пришлось вернуться к массовым бронетанковым штурмам, что и наблюдается в текущий момент.

«Они посылают батальоны бронетехники в зону поражения, где русские их полностью уничтожают», — отметил Риттер.

Он утверждает, что в Североатлантическом альянсе недовольны ходом контрнаступления, поскольку украинская сторона не добивается в нем успехов, а также реже использует предоставленную технику в боях. Эта ситуация побудила руководителей НАТО оказать давление на Зеленского, чтобы заставить его вернуться к натовской тактике штурмов с применением большого количества бронетехники, иначе Украина может лишиться западной военной поддержки.

До этого отставной офицер Североатлантического альянса Ставрос Атламазоглу заявил, что заросли на юге Украины и в Донбассе не позволяют Вооруженным силам Украины (ВСУ) прорвать российские линии обороны.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.