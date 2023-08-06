Премьер Японии Кисида и мэр Хиросимы Мацуи не упомянули в своей речи США
Премьер-министр Японии Фумио Кисида и мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи на церемонии памяти жертв атомной атаки Хиросимы в 1945 году умолчали, что бомбу сбросили США. Об этом сообщает РИА Новости.
Только телекомпания TBS в прямой трансляции из парка Мира, где проходила церемония, в самом начале сообщила, что за ядерную бомбардировку несут ответственность Штаты, отмечается в публикации.
Ранее сообщалось, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем послании, посвященном ядерной бомбардировке Хиросимы, ни разу не упомянул Соединенные Штаты.
Напомним, 6 и 9 августа 1945 года бомбардировщики США сбросили на Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы. Более 200 тысяч человек погибли во время бомбежки, умерли от ран и лучевой болезни в последующие несколько месяцев.