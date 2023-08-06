Премьер Японии Кисида и мэр Хиросимы Мацуи не упомянули в своей речи США

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи на церемонии памяти жертв атомной атаки Хиросимы в 1945 году умолчали, что бомбу сбросили США. Об этом сообщает РИА Новости.

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Только телекомпания TBS в прямой трансляции из парка Мира, где проходила церемония, в самом начале сообщила, что за ядерную бомбардировку несут ответственность Штаты, отмечается в публикации.