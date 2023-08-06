Зеленский сделал неожиданное заявление об Украине

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о новом этапе кадровых «чисток» в рамках борьбы с коррупцией. Он желает впечатлить западных партнеров, но пока не говорит, кто именно будет уволен, сообщает Reuters.

«Зеленский в субботу пообещал новый раунд институциональной «чистки», - пишет агентство.

Оно отмечает, что глава Украины таким образом продолжает «кампанию по впечатлению западных партнеров», желая показать им, что «Киев двинулся в сторону от исторически глубоко укоренившегося взяточничества».

Reuters цитирует Зеленского:

«На следующей неделе будет продолжена наша работа по очистке госучреждений от тех, кто пытается привнести из прошлого старые привычки, старые схемы, которые очень долго, десятилетиями ослабляли Украину».

Зеленский не сообщил, кто может быть мишенью «чисток». Однако он выразил негодование по поводу масштабной коррупции, выявленной во время проверки украинских военкоматов.

По его словам, «кем бы ни был человек, военным комиссаром, депутатом или чиновником, все должны работать только в интересах государства».