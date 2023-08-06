В Германии заявили о необходимости изменить всю архитектуру безопасности

Бывшие руководители Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Аугуст Ханнинг и Герхард Шиндлер заявили о необходимости полностью изменить всю архитектуру безопасности Германии. Об этом сообщает газета Bild am Sonntag.

По мнению Шиндлера и Ханнинга, в стране необходимо создать новую спецслужбу по примеру американского Агентства национальной безопасности или британского Центра правительственной связи, так как существующие германские спецслужбы страдают от «излишка контроля».

«Спецслужбы нельзя превращать в беззубую сторожевую собаку с намордником и железной цепью. Все следует подвергнуть перепроверке», — заявили бывшие руководители BND.

Они добавили, что Берлин не может в долгосрочной перспективе полагаться на зарубежные спецслужбы в вопросах борьбы с терроризмом в стране и защиты немецких солдат в миссиях.