Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что предотвратит третью мировую войну, если будет вновь избран на пост главы государства в 2024 году. Прямую трансляцию его выступления вел YouTube-канал RSBN.

Трамп встретился с избирателями в штате Южная Каролина.

«Я предотвращу третью мировую войну», - дважды заявил он

По словам Трампа, он сможет урегулировать украинский кризис, будучи избранным в президенты. Разрешение конфликта будет справедливым для обеих сторон.

Экс-президент добавил, что не допустит, чтобы современное мощное оружие уничтожило весь мир.

«Я этого не допущу. И я полагаю, что я единственный, кто сможет это сделать», - сказал Трамп.