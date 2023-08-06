Депутат Железняк: Киев получил от Запада $60 млрд с февраля 2022 года

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил в своем Telegram-канале, что с февраля 2022 года Киев получил от международных партнеров $60 млрд в виде кредитов и грантов. "По уровню поддержки на первом месте США - 20,43 миллиарда долларов, ЕС - 19,39 миллиарда, МВФ - 6,29 миллиарда", - отметил депутат. До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в 2023 году Украина получила от Запада $28 млрд финпомощи. По его словам, от ЕС поступило $11 млрд, от США - более $8 млрд. Председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа заявляла, что в этом году на финансирование бюджета Украины привлечено $25,3 млрд внешней помощи от международных партнеров, что составило 49,1% от всех поступлений. Также член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что Украина без западной помощи едва ли сможет функционировать.