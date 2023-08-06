В Британии назвали главную для себя угрозу нацбезопасности

Власти Великобритании считают Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана самой большой угрозой национальной безопасности страны. Об этом пишет газета The Sunday Times со ссылкой на источник в британском МВД.

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«Угроза со стороны Ирана, как всегда, стала беспокоить нас больше всего», — сообщил он.

Как стало известно газете, глава британского ведомства Суэлла Браверман опасается, что КСИР усилит свою деятельность на территории Великобритании. Помимо этого в Лондоне выразили беспокойство разведданными, согласно которым Тегеран якобы пытается завербовать в Великобритании членов местного криминала, чтобы с их помощью нападать на оппонентов власти в Иране.

Кроме того, источник отметил, что в Тегеране «становятся все более агрессивными и их аппетит растет». По его словам, власти Исламской республики «в штыки воспринимают каждого, кто бросает вызов их режиму».