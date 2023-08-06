Пережившие взрыв в Хиросиме выступили с требованием к премьер-министру страны

Пережившие американскую атомную бомбардировку граждане на встрече с главой правительства Японии Фумио Кисидой потребовали, чтобы страна подписала договор о запрещении ядерного оружия, сообщает ТАСС.

Премьер провел траурную церемонию в 78-ю годовщину атомной бомбардировки Хиросимы, после чего встретился с пережившими трагедию. Они потребовали подписать договор о запрещении ядерного оружия. Кисида лишь пообещал прилагать соответствующие усилия в отношении стран, обладающих ядерным оружием.

Во время церемонии мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи также призвал японские власти подписать договор, либо выступить наблюдателем на второй конференции Международной организации за ликвидацию ядерного оружия ICAN, однако в речи главы правительства, которая прозвучала после выступления главы города, не упомянул договор.

В настоящее время в Японии проживают более 113 тысячи переживших атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Их средний возраст сейчас составляет 85 лет.