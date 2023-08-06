Трамп дал обещание в случае своей победы на выборах

"В первый же день [на посту президента США] я поручу спецпрокурору [ Минюста США ] изучить каждое из многочисленных заявлений, озвучиваемых в Конгрессе США , относительно всех бесчестных поступков, в том числе получения взяток от Китая и многих других стран, которые пошли прямиком в карманы преступной семьи Байдена", - сказал он.

В отношении Трампа выдвинуты обвинения по трем уголовным делам, в частности, речь о финансовых махинациях при выплатах бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс, ненадлежащем обращении с секретными документами, а также в совершении незаконных действий для сохранения власти на выборах 2020 года. Помимо этого, в августе большое жюри в Джорджии примет решение, выдвигать ли против него новые уголовные обвинения по делу о давлении на власти штата, чтобы они скорректировали результаты голосования. По оценкам самого Трампа, в случае признания виновным по трем уголовным делам ему грозит в общей сложности 561 год тюрьмы.