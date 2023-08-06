Генсек ООН заявил о бьющих «барабанах ядерной войны»

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш предупредил о «нависшей над миром тени ядерной войны». Послание главы организации зачитал его заместитель, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу на церемонии в Хиросиме, посвященном 78-летию атомной бомбардировки город, передает ТАСС.

«Барабаны ядерной войны бьют вновь. Недоверие и разрозненность нарастают», — говорится в сообщении Гутерриша.

Он обратил внимание, что некоторые страны «безрассудно бряцают ядерным мечом». Глава ООН призвал к полному отказу всех стран от ядерного оружия.