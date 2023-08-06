Гутерреш не назвал страну, сбросившую бомбу на Хиросиму

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш вспомнил о жертвах американской бомбардировки Хиросимы, сообщает РИА Новости.

При этом глава международной организации не назвал страну, ответственную за гибель людей в Японии.

Послание от имени Гутерреша зачитала его заместитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу. По ее словам, почти 80 лет назад Хиросиму испепелила ядерная бомба. Она отметила, что «воспоминания никогда не тускнеют».

Заместитель генсека от лица Гутерреша призвала страны к ядерному разоружению, потому, что «барабаны ядерной войны снова бьют», и снова появилась «ядерная тень, нависшая над холодной войной».

«И некоторые страны в очередной раз безрассудно бряцают ядерным мечом, угрожая применением этого орудия уничтожения», — заявила Накамицу.

Она указала, что любое применение ядерного оружия недопустимо, потому его ликвидация остается самым главным приоритетом ООН в области разоружения. При этом она ни разу не упомянула о роли Соединенных Штатов в трагедии.