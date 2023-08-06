Шварценеггер объяснил слова о выдвижении в президенты США

Голливудский актер, политик и бывший калифорнийский губернатор Арнольд Шварценеггер объяснил свои слова о выдвижении в президенты вопреки Конституции США призывом к единству. Об этом он сообщил в интервью Financial Times.

По его словам, заявление о желании стать главой государства являлось призывом к американцам объединиться.

«Мое послание заключается в том, что мы должны объединиться как страна», — заявил он.

Шварценеггер добавил, что если американцы хотят видеть США на первом месте в мире, то им необходимо играть сообща.