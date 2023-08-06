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Шварценеггер объяснил слова о выдвижении в президенты США

Голливудский актер, политик и бывший калифорнийский губернатор Арнольд Шварценеггер объяснил свои слова о выдвижении в президенты вопреки Конституции США призывом к единству. Об этом он сообщил в интервью Financial Times.

Шварценеггер объяснил слова о выдвижении в президенты США
© Reuters

По его словам, заявление о желании стать главой государства являлось призывом к американцам объединиться.

«Мое послание заключается в том, что мы должны объединиться как страна», — заявил он.

Шварценеггер добавил, что если американцы хотят видеть США на первом месте в мире, то им необходимо играть сообща.

Арнольд Шварценеггер является уроженцем Австрии, а американская конституция не позволяет становиться президентом лицу, родившемуся за пределами США. Ранее актер заявил, что знает способ выиграть выборы, однако посетовал, что не сможет стать президентом США из-за конституционного запрета.

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