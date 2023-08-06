Экс-разведчик Риттер назвал Украину "выгребной ямой" из-за поддержки США

Этими словами Риттер ответил на слова бывшего главы ЦРУ генерала Дэвида Петреуса. Также экс-разведчик обвинил генерала во лжи американскому народу. Риттер уверен, что Петреус многократно лгал как об Ираке и об Афганистане, чем вводил конгресс США в заблуждение, чтобы получать поддержку военных кампаний. По мнению экс-разведчика, сейчас генерал лжет насчет Украины по поручению американских властей.