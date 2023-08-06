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В Хиросиме началась церемония памяти жертв атомной бомбардировки

В Парке мира в Хиросиме проходит траурная церемония памяти жертв атомной бомбардировки, сообщает РИА Новости.

В Хиросиме началась церемония памяти жертв атомной бомбардировки
© РИА Новости

Отмечается 78-я годовщина со дня трагедии. На монументе в районе эпицентра, где ежегодно проходит траурная церемония, написано: «Спите спокойно, эта ошибка больше не повторится».

Каждый год церемония начинается в 8 часов (2.00 мск). В ней участвует глава кабмина Японии Фумио Кисида, члены правительства, представители дипломатических миссий более чем 100 стран и международных организаций.

Второй год подряд власти города не прислали приглашения посольствам России и Белоруссии. Церемония началась с возложения венков к монументу памяти жертв бомбардировки, а в 8.15, когда над Хиросимой произошел атомный взрыв, объявляется минута молчания. В конце церемонии в небо выпускают белых голубей, которые символизируют мир на Земле.

6 августа 1945 года пилоты США сбросили атомные бомбы на Хиросиму, а 9 августа - на Нагасаки. От взрыва и его последствий в Хиросиме из 350 тысяч жителей погибли 140 тысяч, в Нагасаки - 74 тысячи. Большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями.

Сегодня в районе эпицентра расположен мемориальный парк мира и музей, в котором хранятся документы и экспонаты, связанные с атомной бомбардировкой Хиросимы.

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