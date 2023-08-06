Взрывы прогремели в Хмельницкой области

Серия взрывов прогремела в Хмельницкой области после объявления в регионе воздушной тревоги. Оперативную информацию предает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Украинские онлайн-сервисы по оповещению населения о чрезвычайных происшествиях зафиксировали введение режима воздушной тревоги в Киеве и семи регионах центральной части Украины. В частности, сирены включили в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской и Хмельницкой областях.