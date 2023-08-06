СМИ: Лондон заподозрил КНР в слежке за британцами

Высокопоставленные чиновники в Великобритании выступили с подозрением о том, что импортные электромобили китайского производства используются Пекином для сбора информации о британских гражданах, сообщает Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве.

Существенный рост количества электромобилей из Китая на рынке Великобритании вызван будущим запретом на новые бензиновые и дизельные машины, который должен вступить в силу в 2030 году. Согласно прогнозу, китайские электрокары будут занимать лидирующие позиции на рынке Великобритании из-за доступной цены.

При этом источники в правительстве беспокоятся, что технологии, встроенные в китайские автомобили, могут использоваться для сбора большого объема информации, включая данные о местоположении, аудиозаписи и видеоматериалы, а также уязвимы перед дистанционным воздействием и могут быть даже отключены извне.