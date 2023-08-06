В офисе Зеленского пожаловались на дефицит оружия

В украинских Вооруженных силах наблюдается большой дефицит оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление советник главы президентского офиса Михаила Подоляка .

«Его [оружия] <…> с точки зрения паритетности ведения боевых действий, действительно, существенный дефицит», — сказал он.

Он пожаловался на некоторый дефицит оборудования для разминирования.

Как отметил советник, власти хотят получить от западных стран больше ракет и крупнокалиберных боеприпасов. Главным вопросом в переговорах с иностранными партнерами остается передача систем противовоздушной обороны и истребителей F-16 американского производства.