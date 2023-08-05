Президента Украины Владимира Зеленского разочаровал отказ американских властей предоставить стране доступ к «ядерному зонтику», заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу London Real.

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По его словам, глава государства был уверен в том, что США распространят «ядерный зонтик» на Украину, после чего она станет частью НАТО.

«Мы увидели, как сильно разочаровался Зеленский. Он был зол», — отметил Макгрегор.

Он также добавил, что Украина держится на плаву благодаря финансовой помощи со стороны американского правительства. По мнению полковника, необходимо убедить украинского лидера согласиться на заключение мирного соглашения, поскольку это является единственным человечным способом остановить распад страны.