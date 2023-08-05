Тысячи израильтян вышли на митинг против судебной реформы

Очередная волна массовых демонстраций против судебной реформы прошла в Израиле. Десятки тысяч жителей страны вышли на улицы, чтобы выразить протест против политики правительства во главе с премьером Биньямином Нетаньяху.

Противники реформы проводят массовые акции протеста уже 31-ю субботу подряд. Наиболее многочисленный митинг по традиции прошел в Тель-Авиве, где преобладают оппозиционные настроения, передает корреспондент ТАСС. Демонстрация прошла, как и в прошлые недели, возле комплекса правительственных зданий на востоке города. Митингующие скандировали антиправительственные лозунги и высказывались в защиту демократии в Израиле, которая, по их мнению, находится под угрозой.

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Акция состоялась несмотря на то, что ранее в центре города произошло вооруженное нападение, в результате которого погиб муниципальный инспектор безопасности, патрулировавший улицу. Организаторы заявили после случившегося, что не станут отменять митинг, но подчеркнули, что будут следовать всем указаниям полиции.

По данным 13-го канала израильского телевидения, нынешняя акция в Тель-Авиве собрала порядка 105 тыс. участников. Демонстрации в этот вечер проходили и во многих других городах страны. В общей сложности организаторы заявили о проведении в субботу вечером 150 акций по всему Израилю.

Массовые протесты в Израиле продолжаются с начала года, когда правительство страны во главе с Нетаньяху представило план масштабной судебной реформы. Оппозиция сразу же выступила против этого проекта, сочтя, что он подрывает основы демократии в Израиле. Правительство в свою очередь настаивает, что реформа, напротив, сделает политическую систему страны более демократичной. Попытки правящей коалиции и оппозиции найти компромиссное решение этой проблемы до сих пор не увенчались успехом, несмотря на посреднические усилия президента Ицхака Герцога.