В немецком городе выпало 30 сантиметров града

В немецком городе Ройтлингене выпало 30 сантиметров града, для борьбы с непогодой коммунальные службы были вынуждены применить снегоуборочную технику, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.

«В пятницу днем гроза второго уровня опасности накрыла центр города Ройтлинген в Баден-Вюртемберге слоем града высотой в 30 сантиметров», — говорится в публикации.

Отмечается, что из-за быстро тающего льда, потоки воды с листвой забили ливневки. Из-за этого было затоплено несколько подземных автостоянок и подвалов. Кроме этого, из берегов вышла близлежащая река.