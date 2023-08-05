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В немецком городе снегоуборочная техника ликвидирует последствия непогоды

В немецком городе Ройтлингене выпало 30 сантиметров града, для борьбы с непогодой коммунальные службы были вынуждены применить снегоуборочную технику, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.

В немецком городе выпало 30 сантиметров града
© Газета.Ru

«В пятницу днем гроза второго уровня опасности накрыла центр города Ройтлинген в Баден-Вюртемберге слоем града высотой в 30 сантиметров», — говорится в публикации.

Отмечается, что из-за быстро тающего льда, потоки воды с листвой забили ливневки. Из-за этого было затоплено несколько подземных автостоянок и подвалов. Кроме этого, из берегов вышла близлежащая река.

В уборке льда задействованы 250 сотрудников добровольной пожарной службы и снегоуборочные машины.

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