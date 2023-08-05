В Словении выделили €10 млн пострадавшим от наводнения

Жители районов Словении, пострадавших от наводнения, получат €10 млн в качестве гуманитарной помощи от властей республики. Об этом сообщает Словенское агентство печати (СТА).

Отмечается, что решение о выделении этой суммы на нужды жителей пострадавших районов страны было принято по итогам внеочередного заседания правительства. Средства направят словенскому обществу Красного Креста и местному отделению благотворительной организации Caritas. Каждая из организаций получит по €5 млн.

Ранее премьер-министр Словении Роберт Голоб сообщил, что ущерб от наводнения в результате проливных дождей в стране превысит €500 млн. Страна, по его словам, столкнулась с крупнейшим стихийным бедствием в своей новейшей истории.

Агентство по охране окружающей среды Республики Словения 4 августа объявило красный уровень опасности для северо-восточной, северо-западной и центральной частей страны из-за проливных дождей, которые начались в четверг вечером. Ливни по всей республике стали причиной подъема грунтовых вод и нескольких оползней. Стихия унесла жизни четырех человек, среди которых двое граждан Словении и двое голландцев.