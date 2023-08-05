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Словения пережила самое страшное стихийное бедствие в истории

Словения столкнулась с самым страшным стихийным бедствием в своей истории. Разрушительные наводнения нанесли ущерб в полмиллиарда евро. Об этом в субботу заявил премьер-министр Роберт Голоб, передаёт AP.

Словения пережила самое страшное стихийное бедствие в истории
© globallookpress.com

Страну затопило в четверг и пятницу. Погибли четыре человека, разрушены дороги, мосты и дома. Голоб отметил, что пострадало две трети территории.

По его словам, наводнения стали «крупнейшим стихийным бедствием» в истории Словении. Особенно сильно пострадали дороги и энергетическая инфраструктура, а также сотни домов и других зданий. Обрушились десятки мостов.

Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома. Многих пришлось спасать с помощью вертолетов и катеров. Армия Словении присоединилась к спасателям: военные прибыли в отрезанные районы на севере, чтобы помочь местным жителям.

В субботу основные дороги Словении оставались частично закрытыми, включая главную магистраль, проходящую через страну.

Наводнения были вызваны проливными дождями, из-за которых реки быстро вышли из берегов. Метеорологи Словении сообщили, что менее чем за сутки выпало месячное количество осадков.

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