Трампу дали два дня, чтобы ответить на запрос об ограничении постов в соцсети

Судья Федерального суда округа Колумбия Таня Чаткэн дала экс-президенту США Дональду Трампу два дня, чтобы ответить на запрос спецпрокурора, который считает, что возможности бывшего американского лидера публично делиться информацией по делу о штурме Капитолия должны быть ограничены ввиду вероятного негативного влияния на ход судебного процесса.

"До 17:00 7 августа 2023 года [00:00 мск, 8 августа] ответчик должен направить ответ на ходатайство правительства о защитном приказе, в котором будет выражена его позиция <...>", - следует из судебного документа.

Как ранее сообщила газета The Washington Post, прокуроры предлагают запретить Трампу и его юристам сообщать полученную в ходе судебного процесса информацию, включая стенограммы заседаний большого жюри, людям, чей доступ к этим материалам не был уполномочен судом. Министерство юстиции, в частности, беспокоит, что в своих постах в социальной сети Truth Social Трамп непосредственно упоминает судей, адвокатов и свидетелей, связанных с его судебными процессами.