Главы МИД Турции и Украины обсудили возобновление зерновой сделки

Министры иностранных дел Турции и Украины Хакан Фидан и Дмитрий Кулеба в ходе телефонных переговоров обсудили шаги, которые могут быть предприняты для возобновления черноморской инициативы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

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Источник отметил, что стороны обсудили аспекты возобновления зерновой сделки.

Собеседник агентства не посчитал нужным раскрыть подробности беседы дипломатов.

Сенатор Владимиров Джабаров заметил, что возобновление соглашения возможно только после выполнения требований России в полном объеме. Он уточнил, что если Анкара сможет в ходе переговоров с заинтересованными лицами добиться выгодных для РФ условий, то «будет хорошо».

Ранее в Евросоюзе сообщили, что что Брюссель считает базовым способом восстановления зерновой сделки усиление международного давления на Москву.