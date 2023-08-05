В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Сирены в Николаевской области на юге страны работают с 22:36 мск. Через полчаса тревога распространилась на Кировоградскую и Полтавскую области.

За день на всей территории Украины трижды объявлялась воздушная тревога. Во время последней прогремели взрывы в Киеве и Житомире, а также в Хмельницкой области, больше всего - в районе военного аэродрома.