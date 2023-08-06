В Джидде обсудят "формулу мира" Зеленского

Участники посвященных Украине консультаций в саудовском городе Джидда решили создать рабочие группы для обсуждения "формулы" по урегулированию украинского конфликта, предложенной президентом страны Владимиром Зеленским , пишет газета Corriere della sera, ссылаясь на европейские источники.

В публикации говорится, что ряд участников встречи считает, что в основу любого мирного соглашения должно быть положено уважение территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Сроки проведения встречи глав государств пока не определены, но до конца года она может состояться", - сообщили источники.

5 августа сообщалось, что в Джидде начались консультации по ситуации на Украине с участием представителей 30 стран. До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решения по Украине без России на переговорах в Джидде "будут абсурдом".