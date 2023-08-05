В США заявили о намерении Запада ликвидировать Зеленского

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По его словам, дни президентства Зеленского сочтены.

Обвиняя Россию в подготовке ликвидации президента Украины, Запад пытается заранее снять с себя ответственность, заключил Джонсон.

Ранее в интервью Politico украинский депутат Николай Княжицкий рассказал, кто займет место Зеленского в случае невозможности исполнения им своих обязанностей. Согласно украинской конституции, полномочия главы государства перейдут председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку, отметил парламентарий.