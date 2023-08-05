В ООН прокомментировали инцидент с российским танкером в Черном море
Всем сторонам следует воздерживаться от высказываний и действий, способных привести к дальнейшей эскалации украинского конфликта, заявил представитель ООН. Об этом пишет ТАСС.
Журналисты попросили ООН прокомментировать атаку ВСУ на российский танкер «Сиг» в Керченском проливе.
Представитель международной организации заметил, что ООН получила сообщения о происшествии с кораблем. Вместе с тем, подтвердить эти сообщения не представляется возможным.
Он отметил, что ООН на фоне конфликта на Украине в очередной раз призывает прекратить риторику и действия, которые увеличивают риск эскалации противостояния.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что акции, направленные на ухудшение экологической обстановки на Черном море, несут значительные риски для их исполнителей.