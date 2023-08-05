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В ООН прокомментировали инцидент с российским танкером в Черном море

Всем сторонам следует воздерживаться от высказываний и действий, способных привести к дальнейшей эскалации украинского конфликта, заявил представитель ООН. Об этом пишет ТАСС.

В ООН прокомментировали инцидент с российским танкером в Черном море
© РИА Новости

Журналисты попросили ООН прокомментировать атаку ВСУ на российский танкер «Сиг» в Керченском проливе.

Представитель международной организации заметил, что ООН получила сообщения о происшествии с кораблем. Вместе с тем, подтвердить эти сообщения не представляется возможным.

Он отметил, что ООН на фоне конфликта на Украине в очередной раз призывает прекратить риторику и действия, которые увеличивают риск эскалации противостояния.

Появились подробности о поврежденном в Керченском проливе танкере

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что акции, направленные на ухудшение экологической обстановки на Черном море, несут значительные риски для их исполнителей.

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