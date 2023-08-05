В Саудовской Аравии начались консультации по Украине

В Джидде начались консультации по мирному разрешению кризиса на Украине. В Саудовскую Аравию для участия в саммите прибыли делегации 30 стран. Об этом пишет телеканал Al-Ekhbariya.

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Консультации пройдут 5-6 августа.

Приглашения получили свыше 40 стран, согласились прислать делегации 30 из них, в том числе, Бразилия, Китай, Индонезия, Египет, США.

Москва не получила приглашение на саммит, но представители державы будут проинформированы о его результатах и достигнутых договоренностях.

Ранее власти королевства сообщили, что в ходе консультаций будет обсуждена ситуация на Украине. Участники встречи попытаются найти способы урегулирования кризиса.