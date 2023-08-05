В США заявили об отправке Зеленским сигнала бедствия НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский отправил НАТО сигнал бедствия из-за провала наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) — украинская армия перешла на артобстрелы, отказавшись от продвижения по минным полям. Об этом заявил обозреватель издания The War Zone Говард Альтман.

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По его словам, Киев решил поменять тактику на фоне отсутствия значимого прогресса в наступлении. По мнению Альтмана, столько резкое изменение планов является сигналом НАТО о том, что «мечты о широкомасштабном ударе по России потерпели крах».

Обозреватель также предположил, что теперь командование ВСУ ограничится артиллерийскими обстрелами.