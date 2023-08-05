В США заявили об отправке Зеленским сигнала бедствия НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский отправил НАТО сигнал бедствия из-за провала наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) — украинская армия перешла на артобстрелы, отказавшись от продвижения по минным полям. Об этом заявил обозреватель издания The War Zone Говард Альтман.
По его словам, Киев решил поменять тактику на фоне отсутствия значимого прогресса в наступлении. По мнению Альтмана, столько резкое изменение планов является сигналом НАТО о том, что «мечты о широкомасштабном ударе по России потерпели крах».
Обозреватель также предположил, что теперь командование ВСУ ограничится артиллерийскими обстрелами.
Ранее сообщалось, что Зеленский готовится к попыткам Запада принудить его к проведению мирных переговоров с Россией. Как отмечается, на фоне ожесточенных сражений на поле боя Зеленский сказал своим дипломатам, что ситуация усложнится.