В Саудовской Аравии начались переговоры по Украине

В Саудовской Аравии в Джидде начались переговоры с участием представителей 30 стран по урегулированию конфликта на Украине, которые продлятся до 6 августа. Об этом сообщает Reuters.

© Википедия

Отмечается, что двухдневная встреча является «частью дипломатического стремления Украины заручиться поддержкой не только своих стран Запада, но и стран Глобального Юга, которые неохотно принимают чью-либо сторону в конфликте».