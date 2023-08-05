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В Саудовской Аравии начались переговоры по Украине

В Саудовской Аравии в Джидде начались переговоры с участием представителей 30 стран по урегулированию конфликта на Украине, которые продлятся до 6 августа. Об этом сообщает Reuters.

В Саудовской Аравии начались переговоры по Украине
© Википедия

Отмечается, что двухдневная встреча является «частью дипломатического стремления Украины заручиться поддержкой не только своих стран Запада, но и стран Глобального Юга, которые неохотно принимают чью-либо сторону в конфликте».

Захарова назвала нонсенсом переговоры по Украине без участия России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что переговоры в Саудовской Аравии по Украине без участия России будут небесполезными, если смогут помочь Западу увидеть тупик в «формуле президента Владимира Зеленского».

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