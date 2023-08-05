Офис Генсека ООН прокомментировал инцидент с танкером в Черном море

"Мы видели сообщения об инциденте. ООН не может подтвердить эти сообщения. Мы решительно подтверждаем наш призыв ко всем заинтересованным [сторонам] воздерживаться от любой риторики или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта", - отметили в ООН.