Франция отказалась выводить военных из Нигера
Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что Париж не намерен выводить войска из Нигера, поскольку они находятся там по приглашению «законных властей» африканской страны. Такое заявление она сделала в эфире Franceinfo.
Глава французской дипломатии утверждает, что передислокация французских солдат, находящихся в Нигере, не стоит «на повестке дня».
Катрин Колонна заявила, что французские военные находятся в Нигере «на основании подписанных с законными властями этой страны соглашений о помощи в борьбе с терроризмом».
Она уточнила, что «в отношении наших сил ситуация спокойная».
После свержения президента Нигера Франция приостановила военное и гражданское сотрудничество с этой страной. Париж настаивает на «восстановлении демократии».
Ранее Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) пригрозило военным вмешательством, если сверженный президент Мохамед Базум не будет восстановлен в должности до воскресенья, 6 августа.
Колонна считает, что данная угроза может воплотиться в жизнь, и интервенция будет оправданной.
«Перевороты больше не уместны. Путчисты должны очень серьезно отнестись к угрозе военной интервенции со стороны региональных сил», - предупредила она
В конце июля в Нигере военные отстранили от власти президента Мохамеда Базума. В стране создан Национальный совет по защите отечества.