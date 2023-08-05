Украинские военные с начала конфликта с Россией потеряли более 400 тысяч солдат. При этом НАТО продолжает подталкивать войска идти дальше и превращать республику в кладбище. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Джексону Хинклу. Запись их разговора появились на YouTube.

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Он объяснил, что владеет кадрами недавней воздушной съемки Украины. На этих снимках видно около 123 тысяч свежевырытых могил, сказал бывший советник главы Пентагона.

«Мы превратили Украину в кладбище. Украинская армия превратилась в пушечное мясо», — заявил Макгрегор.