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Бывший советник Пентагона заявил о превращении Украины в кладбище

Украинские военные с начала конфликта с Россией потеряли более 400 тысяч солдат. При этом НАТО продолжает подталкивать войска идти дальше и превращать республику в кладбище. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Джексону Хинклу. Запись их разговора появились на YouTube.

Бывший советник Пентагона заявил о превращении Украины в кладбище
© Lenta.ru

Он объяснил, что владеет кадрами недавней воздушной съемки Украины. На этих снимках видно около 123 тысяч свежевырытых могил, сказал бывший советник главы Пентагона.

«Мы превратили Украину в кладбище. Украинская армия превратилась в пушечное мясо», — заявил Макгрегор.

По словам полковника, контрнаступление ВСУ — это масштабный провал, и прежде всего для властей Киева. В продолжение беседы Макгрегор обвинил Запад и НАТО в том, что они заставляют украинцев воевать в условиях, схожих с теми, что были в период Второй мировой войны.

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