Бывший советник Пентагона заявил о превращении Украины в кладбище
Украинские военные с начала конфликта с Россией потеряли более 400 тысяч солдат. При этом НАТО продолжает подталкивать войска идти дальше и превращать республику в кладбище. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Джексону Хинклу. Запись их разговора появились на YouTube.
Он объяснил, что владеет кадрами недавней воздушной съемки Украины. На этих снимках видно около 123 тысяч свежевырытых могил, сказал бывший советник главы Пентагона.
«Мы превратили Украину в кладбище. Украинская армия превратилась в пушечное мясо», — заявил Макгрегор.
По словам полковника, контрнаступление ВСУ — это масштабный провал, и прежде всего для властей Киева. В продолжение беседы Макгрегор обвинил Запад и НАТО в том, что они заставляют украинцев воевать в условиях, схожих с теми, что были в период Второй мировой войны.