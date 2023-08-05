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Полиция арестовала итальянского мафиози благодаря футболу

Полиция греческого острова Корфу арестовала итальянского мафиози Винченцо Ла Порта после вечеринки футбольных болельщиков, пишет Sky.

Любовь к футболу подвела итальянского мафиози
© РИА Новости

По данным канала, власти Италии приговорили мафиози к 14 годам и 4 месяцам тюрьмы. На фоне строгого приговора мужчина покинул страну и 11 лет проживал в Греции.

В полиции пояснили, что итальянец посетил мероприятие болельщиков футбольного клуба «Наполи», проходившее в одном из популярных ресторанов. Фанаты праздновали победу любимой команды в чемпионате Италии.

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Фотографии с вечеринки попали в социальные сети и привлекли внимание полиции.

Стражи порядка провели расследование, обнаружили местонахождение Винченцо и арестовали его на улице.

Уточняется, что Ла Порта состоял в неаполитанском мафиозном клане Контини в качестве финансиста, в столкновениях с полицией или другими группировками участия не принимал

Правоохранительные органы Италии разыскивают его за финансовые преступления и уклонение от уплаты налогов.

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