Любовь к футболу подвела итальянского мафиози

Полиция греческого острова Корфу арестовала итальянского мафиози Винченцо Ла Порта после вечеринки футбольных болельщиков, пишет Sky.

По данным канала, власти Италии приговорили мафиози к 14 годам и 4 месяцам тюрьмы. На фоне строгого приговора мужчина покинул страну и 11 лет проживал в Греции.

В полиции пояснили, что итальянец посетил мероприятие болельщиков футбольного клуба «Наполи», проходившее в одном из популярных ресторанов. Фанаты праздновали победу любимой команды в чемпионате Италии.

Фотографии с вечеринки попали в социальные сети и привлекли внимание полиции.

Стражи порядка провели расследование, обнаружили местонахождение Винченцо и арестовали его на улице.

Уточняется, что Ла Порта состоял в неаполитанском мафиозном клане Контини в качестве финансиста, в столкновениях с полицией или другими группировками участия не принимал