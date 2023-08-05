Украина предупредила о "военной угрозе" в акватории шести российских портов

В Минобороны РФ сообщали, что ночь на пятницу российские корабли уничтожили два украинских безэкипажных катера, которые пытались атаковать военно-морскую базу Новороссийск. Кроме того, в ночь на субботу на южном подходе к Керченскому проливу украинской стороной был атакован танкер "Сиг". Судно получило пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта. Как сообщили ТАСС в Морском спасательно-координационном центре Новороссийска, разлива топлива не произошло.