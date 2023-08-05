Неизвестные проникли в квартиру лидера группы Rammstein

В Берлине неизвестные проникли в квартиру фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на местные СМИ.

В полиции пояснили, что квартира певца находится в мансардном этаже. Злоумышленники забрались в нее с крыши.

Стражи порядка не посчитали нужным рассказать, что стало добычей взломщиков.

В настоящее время Линдеманн находится в Брюсселе.

Напомним, что двое участников группы оказались в центре сексуального скандала. Фанатки обвинили в насилии фронтмена и клавишника.