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Злоумышленники проникли в квартиру лидера Rammstein Тилля Линдеманна

В Берлине неизвестные проникли в квартиру фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на местные СМИ.

Неизвестные проникли в квартиру лидера группы Rammstein
© РИА Новости

В полиции пояснили, что квартира певца находится в мансардном этаже. Злоумышленники забрались в нее с крыши.

Стражи порядка не посчитали нужным рассказать, что стало добычей взломщиков.

В настоящее время Линдеманн находится в Брюсселе.

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Напомним, что двое участников группы оказались в центре сексуального скандала. Фанатки обвинили в насилии фронтмена и клавишника.

В настоящее время ведется расследование. Линдеманн категорически отрицает все обвинения.

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