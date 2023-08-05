Зеленский пожаловался на принуждение к переговорам с Россией

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что западные партнеры принуждают его сесть за стол переговоров с Россией. Об этом пишет The New York Times.

Авторы статьи пояснили, что в Саудовской Аравии 5-6 августа пройдет саммит, на который приглашены порядка 40 стран, в том числе Китай, Индия, ЮАР, Бразилия, США.

По их данным, украинская делегация на встрече попытается заручиться поддержкой стран, которые остались в стороне от войны. Эксперты заметили, что Киев стремится «нарастить дипломатическую мускулатуру» с тем, чтобы попытаться изолировать и ослабить Россию.

Аналитики отметили, что в среду, 2 августа, Зеленский на фоне грядущего саммита собрал дипломатов на экстренное заседание. Он объяснил послам, что сложилась очень тяжелая геополитическая ситуация.