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Зеленский рассказал, что Запад вынуждает его пойти на переговоры с Россией

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что западные партнеры принуждают его сесть за стол переговоров с Россией. Об этом пишет The New York Times.

Зеленский пожаловался на принуждение к переговорам с Россией
© globallookpress.com

Авторы статьи пояснили, что в Саудовской Аравии 5-6 августа пройдет саммит, на который приглашены порядка 40 стран, в том числе Китай, Индия, ЮАР, Бразилия, США.

По их данным, украинская делегация на встрече попытается заручиться поддержкой стран, которые остались в стороне от войны. Эксперты заметили, что Киев стремится «нарастить дипломатическую мускулатуру» с тем, чтобы попытаться изолировать и ослабить Россию.

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Аналитики отметили, что в среду, 2 августа, Зеленский на фоне грядущего саммита собрал дипломатов на экстренное заседание. Он объяснил послам, что сложилась очень тяжелая геополитическая ситуация.

Президент подчеркнул, что в ближайшие месяцы положение станет еще сложнее, так как западные партнеры требуют от него сесть за стол мирных переговоров с Москвой. Он добавил, что осенью давление усилится.

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