Зеленский пожаловался на принуждение к переговорам с Россией

Зеленский рассказал, что Запад вынуждает его пойти на переговоры с Россией
Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что западные партнеры принуждают его сесть за стол переговоров с Россией. Об этом пишет The New York Times.
Авторы статьи пояснили, что в Саудовской Аравии 5-6 августа пройдет саммит, на который приглашены порядка 40 стран, в том числе Китай, Индия, ЮАР, Бразилия, США.
По их данным, украинская делегация на встрече попытается заручиться поддержкой стран, которые остались в стороне от войны. Эксперты заметили, что Киев стремится «нарастить дипломатическую мускулатуру» с тем, чтобы попытаться изолировать и ослабить Россию.
Аналитики отметили, что в среду, 2 августа, Зеленский на фоне грядущего саммита собрал дипломатов на экстренное заседание. Он объяснил послам, что сложилась очень тяжелая геополитическая ситуация.
Президент подчеркнул, что в ближайшие месяцы положение станет еще сложнее, так как западные партнеры требуют от него сесть за стол мирных переговоров с Москвой. Он добавил, что осенью давление усилится.