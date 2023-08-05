В Чехии уволили повара кафе, включившего российский гимн. Об этом сообщает издание Novinky.

Повар ресторана Cotton Club в Брандисе-над-Лабем был уволен на этой неделе после того, как включил гимн России и сирену воздушной тревоги для украинских посетителей.

Это подтвердил менеджер ресторана Йиндржих Минкс. Он заявил, что ресторан уволил сотрудника, и сообщил о случившемся в полицию.

Пока неясно, что именно произошло в кафе.