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В Чехии уволили повара кафе, включившего российский гимн

В Чехии уволили повара кафе, включившего российский гимн. Об этом сообщает издание Novinky.

В Чехии уволили повара кафе, включившего российский гимн
© Рамблер

Повар ресторана Cotton Club в Брандисе-над-Лабем был уволен на этой неделе после того, как включил гимн России и сирену воздушной тревоги для украинских посетителей.

Это подтвердил менеджер ресторана Йиндржих Минкс. Он заявил, что ресторан уволил сотрудника, и сообщил о случившемся в полицию.

Пока неясно, что именно произошло в кафе.

Со слов украинки, она попросила в кафе пароль от Wi-Fi, официант засмеялся и сказал, что интернет в заведении только русский. Через пять минут раздался гимн России. Возмущенные беженцы сказали, что они украинцы, но на это им ответили «И цо?». После этого персонал включил звук воздушной сирены.

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