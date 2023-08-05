В Чехии уволили повара кафе, включившего российский гимн
Повар ресторана Cotton Club в Брандисе-над-Лабем был уволен на этой неделе после того, как включил гимн России и сирену воздушной тревоги для украинских посетителей.
Это подтвердил менеджер ресторана Йиндржих Минкс. Он заявил, что ресторан уволил сотрудника, и сообщил о случившемся в полицию.
Пока неясно, что именно произошло в кафе.
Со слов украинки, она попросила в кафе пароль от Wi-Fi, официант засмеялся и сказал, что интернет в заведении только русский. Через пять минут раздался гимн России. Возмущенные беженцы сказали, что они украинцы, но на это им ответили «И цо?». После этого персонал включил звук воздушной сирены.
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