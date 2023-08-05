Украина объявила о военной угрозе шести российским портам

Украина объявила о военной угрозе для судоходства в акватории шести черноморских портов России.

«Речь идёт об акватории внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань», — сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на данные Госгидрографии.

Уточняется, что основанием для уведомления госучреждения стал приказ ВМС Украины от 4 августа.

Ранее в МСКЦ заявили о повреждении машинного отделения танкера из-за атаки украинского беспилотника в Керченском проливе.

В результате данного происшествия разлива топлива не произошло, пострадавших в результате атаки также нет.