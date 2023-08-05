Власти Турции депортируют двух россиян
Власти Турции приняли решение выслать из страны двух россиян. Этот шаг был обусловлен тем, что граждане РФ осуществляли незаконную коммерческую деятельность, пишет РИА «Новости».
По данным агентства, россияне открыли бизнес в Анталье. Они сдавали в аренду водные скутеры. Стоимость аренды составляла 320 евро за 3 часа.
Незаконную деятельность выявили сотрудники береговой охраны. В ходе проверки они конфисковали шесть скутеров в районе курорта Кемер.
Двое граждан РФ, замешанных в организации туристического предприятия, будут депортированы. Полиция разыскивает еще двух участников группы, действовавшей без лицензии.
Ранее сообщалось, что стражи порядка арестовали на Бали (Индонезия) россиянина Семена Щербакова за попытку поработать стендап-комиком без оформления трудовой визы.