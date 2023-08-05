По всей Украине второй раз за утро объявили воздушную тревогу

По всей Украине второй раз за утро 5 августа объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Ранее 5 августа воздушную тревогу уже объявляли во всех регионах республики, она действовала полчаса.

4 августа стало известно о взрывах в Харьковской области и Херсоне. Помимо этого, сообщалось про Сумскую область, где тоже были слышны взрывы.