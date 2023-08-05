В Казахстане могут запретить символы спецоперации на Украине

Власти Казахстана сейчас прорабатывают введение запрета на товары с «этнополитизированной символикой» в стране, среди которых символика специальной военной операции на Украине — V и Z. Об этом сообщает Nur.kz со ссылкой на национальную палату предпринимателей республики «Атамекен».

Стало известно, что с подобным предложением выступила Генпрокуратура республики. По словам представителя ведомства Куата Бапинова, «отдельными представителями разных этносов в общественном поле демонстрируется различная этническая символика».

Подчеркивается, что с 2022 года с момента начала спецоперации РФ на Украине в Казахстане V и Z стали показывать на одежде, машинах и игрушках. Именно подобная символика якобы стала причиной неоднозначной реакции со стороны общественности.

В дальнейшем прокуратура намерена предложить властям запретить изготовление, ввоз, перевозку и распространение в Казахстане продукции с символами Z и V. Рассматриваться будет возможность введения административной ответственности.

До этого стало известно, что власти Украины запретили использовать буквы «Z» и «V» на индивидуальном номерном знаке.