$94.81+1.03103.84+1.31

В Казахстане могут запретить символы спецоперации на Украине

Власти Казахстана сейчас прорабатывают введение запрета на товары с «этнополитизированной символикой» в стране, среди которых символика специальной военной операции на Украине — V и Z. Об этом сообщает Nur.kz со ссылкой на национальную палату предпринимателей республики «Атамекен».

В Казахстане могут запретить символы спецоперации на Украине
© РИА Новости

Стало известно, что с подобным предложением выступила Генпрокуратура республики. По словам представителя ведомства Куата Бапинова, «отдельными представителями разных этносов в общественном поле демонстрируется различная этническая символика».

Подчеркивается, что с 2022 года с момента начала спецоперации РФ на Украине в Казахстане V и Z стали показывать на одежде, машинах и игрушках. Именно подобная символика якобы стала причиной неоднозначной реакции со стороны общественности.

В дальнейшем прокуратура намерена предложить властям запретить изготовление, ввоз, перевозку и распространение в Казахстане продукции с символами Z и V. Рассматриваться будет возможность введения административной ответственности.

Казахстан не будет выдавать России уклонистов от призыва, если на них не заведут уголовное дело

До этого стало известно, что власти Украины запретили использовать буквы «Z» и «V» на индивидуальном номерном знаке.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

40
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости