Бывшего премьера Пакистана приговорили к трем годам заключения

Бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана приговорили к трем годам тюремного заключения по делу о коррупции, сообщает газета Dawn.

Отмечается, что Хана признали виновным в незаконной продаже ценностей из государственной сокровищницы Тошахана, где хранятся подарки, переданные правительственным чиновникам от официальных зарубежных лиц. «Имран Хан намеренно представил фальшивые данные о подарках Тошаханы и был признан виновным в коррупции», — цитируется решение суда.

При этом сам Хан не присутствовал на заседании. Однако после вердикта он был арестован полицией в своей резиденции, а партия PTI, которой руководит Хан, сообщила, что политика должны вскоре перевести в тюрьму. Ожидается, что его доставят в столицу страны Исламабад. Также сообщается об аресте его адвоката.