Высокопоставленные чиновники США разочарованы тем, что украинские солдаты отказываются применять на фронте тактические приемы, показанные им западными инструкторами. Кроме того, их раздражают слишком низкие темпы наступления, пишет обозреватель Фил Маккосленд в статье для телеканала NBC.

Американские чиновники разочарованы темпами наступления ВСУ, в ходе которого украинским солдатам удалось взять под контроль незначительную территорию, отметил обозреватель.

По его данным, украинские официальные лица, в свою очередь, заверяют, что якобы в обязательном порядке одержат победу в противостоянии. По их словам, ВСУ изучают оборонительные укрепления ВС РФ, проводят разведку боем.