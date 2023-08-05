В США раскритиковали ВСУ за низкие темпы наступления

В Соединенных Штатах раскритиковали ВСУ за низкие темпы наступления
Высокопоставленные чиновники США разочарованы тем, что украинские солдаты отказываются применять на фронте тактические приемы, показанные им западными инструкторами. Кроме того, их раздражают слишком низкие темпы наступления, пишет обозреватель Фил Маккосленд в статье для телеканала NBC.
Американские чиновники разочарованы темпами наступления ВСУ, в ходе которого украинским солдатам удалось взять под контроль незначительную территорию, отметил обозреватель.
По его данным, украинские официальные лица, в свою очередь, заверяют, что якобы в обязательном порядке одержат победу в противостоянии. По их словам, ВСУ изучают оборонительные укрепления ВС РФ, проводят разведку боем.
На фоне этого, заметил Маккосленд, в США выражают разочарование тем, что Киев не бросил в бой лучшие бригады, хорошо оснащенные и обученные. Кроме того, негодование чиновников вызывает то, что украинские подразделения не используют изученные в европейских странах тактические приемы.