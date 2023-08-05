Кулеба сравнил «формулу мира» Зеленского с уставом ООН

«Формула мира на Украине — это, по сути, приведенный в действие Устав ООН. Его пункты полностью соответствуют соответствующим резолюциям ГА ООН, одобренным более чем 140 государствами. Поддержка формулы означает поддержку не только справедливого и прочного мира в Украине, но и международного права», — написал Кулеба.

Украина представила свою «формулу мира» осенью 2022 года. План Зеленского включает 10 пунктов, в том числе ядерную и энергетическую безопасность. В рамках инициативы Киев выступает за возврат к границам страны на момент обретения независимости в 1991 году, а также призывает предоставить ему гарантии безопасности на мировом уровне. Кроме того, Украина желает добиться от России возмещения ущерба, полученного во время специальной военной операции. При этом в Москве «формулу мира» Зеленского сравнивали с ультиматумом, отмечая нежелание Украины переходить к переговорному процессу для урегулирования кризиса. В России не раз подчеркивали открытость к диалогу по всем вопросам, но с учетом текущей ситуации на поле боя.