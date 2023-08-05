В Киеве оценили перспективы восстановления ядерного арсенала Украины

У Украины вряд ли получится восстановить тот ядерный арсенал, что ранее был на территории страны, считает секретарь национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
«То, что касается того арсенала, который был у нас изъят, давайте будем реалистами, вряд ли <...> вообще возможно его восстановить. И не только по каким-то политическим вопросам, но и по технологическим», — подчеркнул Данилов.
По словам секретаря СНБО страны, ситуация с ядерным арсеналом сложилась достаточно непростая.
«Те межконтинентальные ракеты, которые были на территории нашей страны, — это сложная вещь», — подчеркнул Данилов.
Еще он обратил внимание, что есть страны, которые сами не обладают ядерным оружием, однако им его предоставляют страны-члены Североатлантического альянса.
До этого в Министерстве обороны Украины признали, что в стране растет проблема уклонения от мобилизации в Вооруженные силы Украины. Предполагается, что вопрос уклонения от службы станет предметом особого внимания правоохранительных органов.
Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.