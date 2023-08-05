Эксперт оценил перспективы БРИКС

БРИКС стал перспективным объединением. На грядущем саммите установят критерии для вступления новых стран, а также определят форму внутренних расчетов. Об этом заявил президент Института Италия - БРИКС Вито Петрочелли, передает ТАСС.

Эксперт отметил, что сейчас как «минимум 9 стран» претендуют на вступление в БРИКС. Происходит процесс перерождения в «настоящую коалицию государств, представляющих Глобальный Юг».

При этом БРИКС остается неформальным объединением. Задача саммита в Йоханнесбурге - определить минимальные правила, установить критерии приема.

По словам итальянского политика, объединение не будет военным или политико-экономическим альянсом как НАТО и Евросоюз. Хотя «у стран БРИКС на разных континентах больше общего, чем внутри ЕС».

«БРИКС будет становиться все больше альянсом стран, объединенных целью освободиться от неоколониализма коллективного Запада и определять в автономном режиме решения, в том числе на таких площадках, как ООН», - сказал Петрочелли.

Петрочелли также считает, что на саммите необходимо обсудить экспериментальную единую валюту. Она может быть виртуальной и электронной. Расчеты могут происходить под гарантии Нового банка развития БРИКС с привязкой к золоту.

Уже сегодня альянс Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР представляет 42% мирового населения и 30% территории.

Доля БРИКС в глобальной торговле составляет 18-20%, ВВП - порядка 25-27%. Общий ВВП на базе потенциальной покупательной способности давно обогнал государства G7.