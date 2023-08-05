Украине предрекли потерю союзников из-за Зеленского

Украина рискует потерять своих союзников из-за политики, которую проводит президент страны Владимир Зеленский. Об этом написал обозреватель Хэмиш де Бреттон-Гордон в статье для британской газеты The Telegraph.

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По словам эксперта, Киев играет с огнем, рискует потерять своих ключевых союзников.

Бреттон-Гордон добавил, что для Украины складывается достаточно сложная ситуация из-за провала ее контрнаступления «выпадов» Зеленского.

А удары украинских беспилотников по Москве заставили правительства некоторых стран Запада нервничать, добавил обозреватель.

В Минобороны России ранее сообщили, что с момента начала контрнаступления в июне ВСУ потеряли более 43 тысяч военных. Газета The Washington Post выяснила, какое направление Киев считает стратегически важным в настоящий момент. На фоне сообщений о потерях и тяжелых боях на фронте украинские власти призвали граждан «не расслабляться», «меньше кайфовать и больше работать». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».